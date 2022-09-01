Общество

Жители Пензы могут оформить статус самозанятого в МФЦ

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С четверга, 1 сентября, жители Пензы смогут получить статус самозанятого в многофункциональном центре. Для этого необходимо обратиться в любой офис МФЦ, заполнить заявление, после чего дождаться информации о присвоении статуса самозанятого на сайте налогового органа.

Для регистрации потребуется только паспорт гражданина Российской Федерации и ИНН. Если у заявителя не окажется при себе ИНН, то его можно запросить в МФЦ.

«Самозанятый - это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). НПД - это новый специальный налоговый режим, который подходит физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают на себя, без трудового договора и наемных работников.

Например, это может быть мастер маникюра, водитель, репетитор, няня, сантехник, переводчик, дизайнер, швея, юрист или организатор мероприятий. Также налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем. Гражданин может совмещать основную работу с дополнительной профессиональной деятельностью», - пояснили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

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Гость||

Счас,разбежались светиться....

Гость||

Дело любит тишину.

Гость||

зачем? что он дает? право отдать деньги кому то? извольте судари я лучше обойдусь в тени этой проблемы гораздо спокойнее

Гость||

Можно просто поставить приложение в телефон и зарегиться. И никуда ходить не надо.


Имя: Гость
Комментарий:

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