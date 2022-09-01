Жители Пензы могут оформить статус самозанятого в МФЦ

01.09.2022 | 10:36

С четверга, 1 сентября, жители Пензы смогут получить статус самозанятого в многофункциональном центре. Для этого необходимо обратиться в любой офис МФЦ, заполнить заявление, после чего дождаться информации о присвоении статуса самозанятого на сайте налогового органа.

Для регистрации потребуется только паспорт гражданина Российской Федерации и ИНН. Если у заявителя не окажется при себе ИНН, то его можно запросить в МФЦ.

«Самозанятый - это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). НПД - это новый специальный налоговый режим, который подходит физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают на себя, без трудового договора и наемных работников.

Например, это может быть мастер маникюра, водитель, репетитор, няня, сантехник, переводчик, дизайнер, швея, юрист или организатор мероприятий. Также налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем. Гражданин может совмещать основную работу с дополнительной профессиональной деятельностью», - пояснили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.