Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем знаний

01.09.2022 | 08:59

В четверг, 1 сентября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил педагогов, родителей, школьников, студентов среднеспециальных и высших учебных заведений с Днем знаний и началом учебного года.

«Этот праздник наполнен волнением, добрыми эмоциями, радостными ожиданиями и счастливыми воспоминаниями.

Особенно волнителен День знаний для первоклассников, ведь они готовятся сделать первый шаг в еще неизведанную школьную жизнь, а также для выпускников, которым в этом учебном году предстоит сделать выбор, определиться с будущей профессией, от чего будет зависеть их дальнейшая судьба.

Пусть для каждого этот учебный год станет успешным, принесет радость открытий и новых достижений!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах, мира, добра, гармонии; ученикам и студентам - хорошей учебы, отличных оценок, ярких свершений, а педагогам и родителям - терпения, энергии и множества поводов для радости и гордости за успехи ваших детей!» - говорится в поздравлении главы областного центра.