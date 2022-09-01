В Пензе таксисты-конкурсанты проедутся со стаканом воды на крыше

01.09.2022 | 15:45

Во вторник, 6 сентября, в Пензе пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

Открытие состоится в 12:00 на территории Пензенского государственного аграрного университета (ул. Ботаническая, 30).

В теоретической части таксисты продемонстрируют знание правил дорожного движения и законодательства, касающиеся их профессиональной деятельности. Также их ждут вопросы об уличной городской сети, истории региона и его достопримечательностях.

Практическими заданиями станут установка детского кресла, маневры «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом, «стоп-линия».

Самый зрелищный этап состязаний - демонстрация плавности вождения с граненым стаканом воды на крыше. Участнику, который финиширует, не расплескав ее, будут начислены бонусные очки.

Призовой фонд конкурса составляет 30 000 рублей. Победитель и призеры получат соответственно по 15 000, 10 000 и 5 000 рублей.

«Победитель примет участие в финале всероссийского конкурса с перелетом и проживанием за счет организатора», - сообщили в пресс-службе оргкомитета конкурса.