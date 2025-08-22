Кузнецк получит почти 100 млн рублей на променад

22.08.2025 | 12:00

Кузнецк оказался в числе победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, ему выделят грант в 99,5 млн рублей.

На эти деньги реализуют проект, получивший название «В Кузнецк - за мороженым». Планируется благоустроить променад, или пешеходную зону, которая пройдет через центральный парк «Нескучный сад», участки улиц Московской и Ленина до площади перед музейным центром, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Помимо Кузнецка, в конкурсе победили такие города Пензенской области, как Никольск и Заречный.

Первый получит 76,5 млн рублей на благоустройство нижнего пруда по проекту «Никольск - хрустальное сердце России. К вершине».

Заречному дадут 99,5 млн рублей на реализацию проекта «Свет сквозь сосны». Деньги потратят на преображение территории у храма Серафима Саровского: там сделают детскую площадку со скульптурной композицией, уличную трапезную, установят скамейки и освещение.