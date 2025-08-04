В минстрое объяснили взлет цен на такси в Пензе

04.08.2025 | 13:00

В Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области прокомментировали взлет цен на такси в условиях отсутствия мобильного интернета.

В первую очередь в ведомстве напомнили, что по действующему федеральному законодательству государство не регулирует цены на перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Соответствующие службы сами определяют размер платы за поездку на основе рыночных условий, в том числе они могут применять динамическое ценообразование, зависящее от спроса на услугу (час пик), погоды и прочего.

«Когда количество заказов превышает количество свободных автомобилей такси, стоимость услуги автоматически повышается», - объяснили в министерстве.

Однако, как отметили чиновники, пиковое удорожание стоимости не говорит об общем повышении цен на услуги.

«В аналогичных условиях средняя цена поездки в такси в городах Приволжского федерального округа, равных по численности населения городу Пензе, имеет схожие значения. Право выбора остается за пассажиром», - добавили в министерстве.

Стоимость поездок на такси поднялась после того, как почти каждую ночь в Пензе стали отключать интернет из-за беспилотной опасности. Пассажиры начали жаловаться, что за одну относительно короткую поездку по городу водители или агрегаторы запрашивают более 1 000 рублей.

В итоге люди, заканчивающие работать, когда общественный транспорт уже или еще не ходит, или приезжающие ночью на вокзал либо автовокзал, оказываются в ситуации нелегкого выбора: ждать несколько часов, когда начнут ходить автобусы, идти пешком (с чемоданами и детьми, к примеру) или платить большие деньги таксистам.

Не везет и тем, кто пытается заказать машину из дома, пользуясь проводным интернетом: при сокращении предложения и увеличении спроса агрегатор автоматически пересчитывает тариф.