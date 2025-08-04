Сетевое издание|18+|Понедельник|4 авг 2025|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Общество

В минстрое объяснили взлет цен на такси в Пензе

Печать
Telegram

В Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области прокомментировали взлет цен на такси в условиях отсутствия мобильного интернета.

В первую очередь в ведомстве напомнили, что по действующему федеральному законодательству государство не регулирует цены на перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Соответствующие службы сами определяют размер платы за поездку на основе рыночных условий, в том числе они могут применять динамическое ценообразование, зависящее от спроса на услугу (час пик), погоды и прочего.

«Когда количество заказов превышает количество свободных автомобилей такси, стоимость услуги автоматически повышается», - объяснили в министерстве.

Однако, как отметили чиновники, пиковое удорожание стоимости не говорит об общем повышении цен на услуги.

«В аналогичных условиях средняя цена поездки в такси в городах Приволжского федерального округа, равных по численности населения городу Пензе, имеет схожие значения. Право выбора остается за пассажиром», - добавили в министерстве.

Стоимость поездок на такси поднялась после того, как почти каждую ночь в Пензе стали отключать интернет из-за беспилотной опасности. Пассажиры начали жаловаться, что за одну относительно короткую поездку по городу водители или агрегаторы запрашивают более 1 000 рублей.

В итоге люди, заканчивающие работать, когда общественный транспорт уже или еще не ходит, или приезжающие ночью на вокзал либо автовокзал, оказываются в ситуации нелегкого выбора: ждать несколько часов, когда начнут ходить автобусы, идти пешком (с чемоданами и детьми, к примеру) или платить большие деньги таксистам.

Не везет и тем, кто пытается заказать машину из дома, пользуясь проводным интернетом: при сокращении предложения и увеличении спроса агрегатор автоматически пересчитывает тариф.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте