В Пензе старшеклассникам рассказали о перспективах профессий

01.09.2022 | 19:43

Художник Александр Безяев работает в центре культурного развития «Дом офицеров». По долгу службы молодой человек много рисует - но не красками, а светом. О тонкостях своего ремесла он рассказал пензенским школьникам в рамках серии мастер-классов «Найти своих».

«Данной профессией я занимаюсь около семи лет. Начинал с обычных клубных дискотек - самый простой вход в профессию именно оттуда, через простые программы и приборы. Потихоньку начали осваивать более сложные системы управления светом, более сложные площадки, более сложное техническое оснащение площадок», - сообщил Александр Безяев.

О самом современном световом оборудовании в Пензе Александру помогала рассказывать его супруга Ольга - тоже художник по свету.

В фойе разместилась другая познавательная локация. Здесь подростков учили, как не бояться сцены, и не только.

«Работает площадка, на которой можно ознакомиться с атласом профессий, где рассказывается о перспективах, о развитии профессий в сфере креативной индустрии, чтобы ребята могли выбрать и, уже когда они встанут перед выбором, могли понимать, куда хотят пойти учиться», - подчеркнул художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Кроме того, во время мероприятия «Найти своих» школьники узнали, как правильно и безопасно вести аккаунт в социальных сетях и как привлечь больше подписчиков.