У Дома молодежи организовали праздник для школьников

01.09.2022 | 18:55

Первый день - и сразу шесть уроков провели в школе под открытым небом у Дома молодежи. История, ОБЖ, технология, русский язык, ИЗО и физкультура - эти предметы включили в расписание не случайно. Они входят в список самых любимых в общеобразовательных учреждениях.

Екатерине Нефедовой больше всего нравится математика. На фестивале молодежных объединений точная наука не представлена, но шестиклассница не расстроилась.

«Здесь много площадок, меня заинтересовали история и технология», - поделилась школьница.

На последней мастерили воздушных змеев, по соседству проверяли знание великого и могучего, на уроке изобразительного искусства школьники рисовали, а на выставке детям рассказывали историю страны. Главной темой стала Великая Отечественная война.

«Особо образовательного характера мы сегодня не предполагали на нашем фестивале, а просто чтобы ребята отдохнули, развлеклись, заняли себя, настроились на учебный год и в полную силу вступили в учебный процесс», - подчеркнула специалист Дома молодежи Яна Куманина.

Мероприятия, приуроченные к 1 Сентября, на площадке перед Домом молодежи проходят каждый год. Раньше главными действующими лицами на таких акциях были студенты, в 2022-м праздник организовали для школьников.

В танцевальном флешмобе приняли участие и детсадовцы.