У Дома молодежи организовали праздник для школьников

Первый день - и сразу шесть уроков провели в школе под открытым небом у Дома молодежи. История, ОБЖ, технология, русский язык, ИЗО и физкультура - эти предметы включили в расписание не случайно. Они входят в список самых любимых в общеобразовательных учреждениях.
Екатерине Нефедовой больше всего нравится математика. На фестивале молодежных объединений точная наука не представлена, но шестиклассница не расстроилась.
«Здесь много площадок, меня заинтересовали история и технология», - поделилась школьница.
На последней мастерили воздушных змеев, по соседству проверяли знание великого и могучего, на уроке изобразительного искусства школьники рисовали, а на выставке детям рассказывали историю страны. Главной темой стала Великая Отечественная война.
«Особо образовательного характера мы сегодня не предполагали на нашем фестивале, а просто чтобы ребята отдохнули, развлеклись, заняли себя, настроились на учебный год и в полную силу вступили в учебный процесс», - подчеркнула специалист Дома молодежи Яна Куманина.
Мероприятия, приуроченные к 1 Сентября, на площадке перед Домом молодежи проходят каждый год. Раньше главными действующими лицами на таких акциях были студенты, в 2022-м праздник организовали для школьников.
В танцевальном флешмобе приняли участие и детсадовцы.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀