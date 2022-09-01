Общество

Пензенское допобразование дешевле, чем в целом по России

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В четверг, 1 сентября, Пензастат обнародовал статистику, посвященную началу учебного года.

В ведомстве напомнили, что 1-го числа за школьные парты сядут 135 тыс. ребят, из них 13,8 тыс. - первоклассники.

Также специалисты назвали среднюю стоимость букетов, без которых не обходится ни одна торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

«Средняя стоимость одного свежесрезанного цветка (по данным мониторинга за июль 2022 года) по России составляет 154 руб., по Приволжскому федеральному округу - 132 руб. Стоимость в Пензенской области сложилась и того меньше - 123 руб. за цветок. Цена букета зависит от размера композиции и ее оформления», - отметили в Пензастате.

В регионе средняя цена дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях ниже, чем в ПФО и в целом по России, и составляет 118 руб. за академический час (123 руб. - в ПФО, 139 руб. - в РФ).

Подсчитана и стоимость месячного обучения в негосударственных общеобразовательных организациях - 16 974 руб. Это ниже, чем в среднем по России (25 065 руб.).

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Гость||

Так понятно, ведь зарплаты у нас области на столько и дешевле, чем в других областях. Гордимся этим!


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