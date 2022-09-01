+420: в Пензенской области выросло число новых случаев COVID-19

01.09.2022 | 13:46

В четверг, 1 сентября, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 420 жителей.

На этот раз география новых случаев такова: Пенза - 281, Пензенский район - 28, Кузнецкий - 25, Башмаковский - 16, Иссинский, Сердобский районы и город Заречный - по 9, Мокшанский район - 8, Бессоновский - 7, Бековский и Лопатинский - по 5, Белинский, Городищенский, Каменский, Колышлейский, Лунинский, Малосердобинский и Шемышейский - по 2, Земетчинский, Камешкирский, Неверкинский и Никольский - по 1.

В течение минувших суток госпитализация потребовалась 44 жителям региона.

Региональный оперштаб сообщил, что 31 августа из больниц после COVID-19 выписали 388 человек (итого выздоровевших - 184 765), зарегистрирована еще одна смерть от опасной инфекции (общее число умерших - 6 036).

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 194 777 случаев коронавируса.