Общество

+420: в Пензенской области выросло число новых случаев COVID-19

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В четверг, 1 сентября, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 420 жителей.

На этот раз география новых случаев такова: Пенза - 281, Пензенский район - 28, Кузнецкий - 25, Башмаковский - 16, Иссинский, Сердобский районы и город Заречный - по 9, Мокшанский район - 8, Бессоновский - 7, Бековский и Лопатинский - по 5, Белинский, Городищенский, Каменский, Колышлейский, Лунинский, Малосердобинский и Шемышейский - по 2, Земетчинский, Камешкирский, Неверкинский и Никольский - по 1.

В течение минувших суток госпитализация потребовалась 44 жителям региона.

Региональный оперштаб сообщил, что 31 августа из больниц после COVID-19 выписали 388 человек (итого выздоровевших - 184 765), зарегистрирована еще одна смерть от опасной инфекции (общее число умерших - 6 036).

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 194 777 случаев коронавируса.

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Гость||

да хоть на 1000 какая разница, прочихался и дальше побежал

Гость||

Не строили крематоий,только Спасы проводили и вот Вам прирост! При первом Спасе 100 человек было,а сейчас 400...

Гость||

Ааааааааааааааааа! Ааааааааааааааа!!!!!

Гость||

Зато есть храм за 14 млд придурки


Имя: Гость
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