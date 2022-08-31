Общество

На мосту рядом с поселком Колышлей появилась строительная техника

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О ремонте моста на автодороге в обход районного поселка Колышлей местные жители просили давно - со дня ввода в эксплуатацию, а было это в 1991 году. Никаких работ, кроме мелкоямочных, здесь не производилось.

И вот - долгожданное событие: на переправе появилась строительная техника. Правда, о глобальной реконструкции речи не идет. Почти полкилометра дорожного полотна заасфальтируют, а потом представители власти будут думать, что делать с мостом дальше.

«В сентябре район заключит контракт и проведет инструментальную диагностику, тогда будет ясно, какая величина ремонта, что нужно ремонтировать, в каком виде», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В 2019 году здесь также проводилась экспертиза, которая не признала мост аварийным. Если очередная проверка конструктивных дефектов окажется другой, нежели три года назад, то путепровод закроют для движения. Деньги на реконструкцию или строительство нового объекта придется искать в федеральных программах - в районной казне таких средств нет.

Это важный объект дорожной инфраструктуры в Колышлее. Мост соединяет девять населенных пунктов с районным центром.

«На стороне поселка Колышлей расположены школа, больница и все социально-культурные учреждения. У нас поступало до 80% жалоб с просьбой отремонтировать путепровод. Жалобы поступали в день по три-четыре, проблема очень большая», - подчеркнула глава администрации р. п. Колышлей Татьяна Худоконенко.

В сутки по мосту проезжает от 800 до 1 000 автомобилей, включая грузовые машины с зерном. Нельзя сказать, что сельхозпроизводители и местные жители остаются отрезанными от районного центра. Альтернативный путь есть, только он намного длиннее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Вот приедет Барин...

Гость||

Гришаева под следствие!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Ввиду осложнения экономических условий,

вообще целесообразно перевести

исполнение ремонтных работ

на объекты, указанные

в обращениях

граждан


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