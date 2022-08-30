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Общество

Житель ГПЗ усомнился в том, что бродячих собак отлавливают

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В микрорайоне ГПЗ продолжится отлов бездомных животных. В этом местных жителей заверила мэрия Пензы.

«Сегодня, 30 августа, я насчитал 13 собак на Антонова! Места скопления администрации я называл, она меня спрашивала! Ни у одной собаки нет чипа. Следовательно! Что? Их не ловили! Контроля нет! Абсурд полнейший! Это проблема с 2021 года! Скоро 2023 год начнется! И снова БЕЗДЕЙСТВИЕ!» - возмутился пензенец Илья К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель мэрии ответил ему, что в МУП по очистке города направлено письмо для проведения мероприятий по отлову животных без владельцев в названном месте их концентрации.

«Срок проведения ближайшего отлова - в течение текущей недели. Согласно федеральному законодательству, деятельность по обращению с животными без владельца включает в себя отлов животных, их содержание (лечение, вакцинацию, стерилизацию) и после установки в ухо животного специальной бирки возврат на прежние места их обитания», - пояснили в администрации.

С оставшимися вопросами посоветовали обратиться в муниципальное унитарное предприятие по очистке города по телефону 93-00-69.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

после установки в ухо животного специальной бирки возврат на прежние места их обитания», - пояснили в администрации.
а смысл отлова?

Гость||

Ничего нельзя пока Федеральный закон принятый нашими нами"выбранные" депутаты не изменят. А там засилье собачников. Собака для них дороже человека.

Гость||

Бедные животные.

Гость||

Мимо автозаправки Лукойл невозможно проехать на велосипеде.Бросаются стаей.

Гость||

Гость писал(a):

А там засилье собачников. Собака для них дороже человека.
и статья для пиления бюджета постоянно притом

Гость||

Гость писал(a):

Мимо автозаправки Лукойл невозможно проехать на велосипеде.Бросаются стаей.
е комк ты это адрессовал? думаешь людям это интеренсо точнее это обыденно

Гость||

В комсомольском парке бегают,а там дети и старики.

Гость||

не трожь собак, лучше покорми!


Имя: Гость
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