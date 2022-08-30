Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, какие ограничения сохранятся в школах

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В понедельник, 29 августа, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о том, какие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности должны приниматься в школах.

Весной и летом при улучшении эпидситуации в образовательных организациях разрешили проводить массовые мероприятия на свежем воздухе, отменились требования по закреплению кабинета за каждым классом, по соблюдению в местах проведения экзаменов социальной дистанции между учащимися не менее 1,5 метра, по разработке расписания уроков и перемен для разведения потоков.

Также отпала необходимость в медицинских справках для детей, которые контактировали с больным COVID-19. Предъявлять их нужно лишь после перенесенного заболевания.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону-2022/2023 возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», - заявили в управлении.

Сохранились такие требования, как проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, организация работы сотрудников пищеблоков (снабжение их масками, перчатками).

Кроме того, продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением посторонних лиц.

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Гость||

все эт ограничения мешают жить и развиваться

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