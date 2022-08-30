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Общество

В Кузнецке запретят остановку в местах ночных автотусовок молодежи

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Решение проблемы ночных тусовок молодежи в Кузнецке предложил мэр города Сергей Златогорский на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 29 августа.

На шумные сборища молодых автовладельцев, их друзей и подруг в группе «Подслушано в Кузнецке» жалуются многие горожане.

Так, 26 августа был опубликован настоящий крик души: «Товарищ мэр города!!! Когда уже прекратятся эти тусовки в центре города, на центральной площади у здания администрации??? Когда уже можно спокойно спать нашим детям, родителям-пенсионерам не только до 23:00 но и после 1, 2-х ночи, 3-х ночи???? Сколько можно писать жалобы, вызывать полицию? Сколько можно слушать дебильную музыку по ночам, пьяные возгласы, девичий ржач??? На улице стоит жара, окна у всех открыты. Почему не принимается никаких мер??? Почему такое неуважение к жителям центральных домов??? Девочки и мальчики, у которых медом намазано приехать глубокой ночью на площадь, большая просьба: езжайте в свои дворы и там орите сколько вам влезет!!!!»

Еще один пост был опубликован 28 августа. «Люди, ну вы реально не понимаете, что народ в ближайших домах спит? Лето, окна открыты, а вы врубаете музыку и орете на всю катушку! Ну езжайте вы в поле, орите сколько влезет, зачем это делать около домов? Сейчас 22:32, орет музыка, орет баба. Нормально? Людям завтра на работу! Все хотят спать! Что ж вы под своими-то окнами не орете, где спят ваши родители?» - написал разгневанный автор.

На оперативном совещании этот вопрос обсуждался одним из первых. Сергей Златогорский отметил, что в местах, куда приезжает на машинах шумящая молодежь, нужно поставить запрещающий знак.

Сотрудник, ответственный за эту сферу деятельности, на совещании отсутствовал. «Кружок с крестиком поставить уже сколько обещает! Где он его возьмет? Сам пусть нарисует!» - распорядился Златогорский.

«Кружок с крестиком и табличка на эти точки - это работает же. Минимум на полгода. Чтобы до 1 сентября этот кружок стоял. У нас дислокация есть, только знаков нет. Будут знаки - будут и ГАИ, и полиция», - рассудил мэр Кузнецка.

В администрации Кузнецка уточнили, что речь идет о центре города и Южном микрорайоне.

«Мэр поручил внести в дислокацию и установить в местах скопления машин, нарушающих тишину, знак «Остановка запрещена», - пояснили в пресс-службе.

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Гость||

Причем тут знаки, он что законы пензенской области не знает.

здесь нарушения статьи 9.1. КоАП Пензенской области. Нарушение тишины и покоя граждан

1. Действия, нарушающие в период времени с 22 часов до 6 часов следующих суток (в пятницу и субботу - в период времени с 23 часов до 6 часов следующих суток) тишину в жилых помещениях, расположенных в жилых домах, на межквартирных лестничных площадках, лестницах, в лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, в подвалах, на крышах и в иных нежилых помещениях жилых домов, на придомовой территории жилых домов, территории медицинских организаций, интернатов, организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, стационарных торговых объектах, нестационарных торговых объектах, игровых клубах, игорных заведениях и развлекательных центрах, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а равно непринятие мер по отключению сработавшей звуковой охранной сигнализации автомобилей, использование пиротехнических средств либо производство строительных, ремонтных, погрузо-разгрузочных работ в указанный период времени, сопровождающееся повышенным шумом, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя граждан -влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.


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