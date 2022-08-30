В Кузнецке запретят остановку в местах ночных автотусовок молодежи

30.08.2022 | 16:20

Решение проблемы ночных тусовок молодежи в Кузнецке предложил мэр города Сергей Златогорский на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 29 августа.

На шумные сборища молодых автовладельцев, их друзей и подруг в группе «Подслушано в Кузнецке» жалуются многие горожане.

Так, 26 августа был опубликован настоящий крик души: «Товарищ мэр города!!! Когда уже прекратятся эти тусовки в центре города, на центральной площади у здания администрации??? Когда уже можно спокойно спать нашим детям, родителям-пенсионерам не только до 23:00 но и после 1, 2-х ночи, 3-х ночи???? Сколько можно писать жалобы, вызывать полицию? Сколько можно слушать дебильную музыку по ночам, пьяные возгласы, девичий ржач??? На улице стоит жара, окна у всех открыты. Почему не принимается никаких мер??? Почему такое неуважение к жителям центральных домов??? Девочки и мальчики, у которых медом намазано приехать глубокой ночью на площадь, большая просьба: езжайте в свои дворы и там орите сколько вам влезет!!!!»

Еще один пост был опубликован 28 августа. «Люди, ну вы реально не понимаете, что народ в ближайших домах спит? Лето, окна открыты, а вы врубаете музыку и орете на всю катушку! Ну езжайте вы в поле, орите сколько влезет, зачем это делать около домов? Сейчас 22:32, орет музыка, орет баба. Нормально? Людям завтра на работу! Все хотят спать! Что ж вы под своими-то окнами не орете, где спят ваши родители?» - написал разгневанный автор.

На оперативном совещании этот вопрос обсуждался одним из первых. Сергей Златогорский отметил, что в местах, куда приезжает на машинах шумящая молодежь, нужно поставить запрещающий знак.

Сотрудник, ответственный за эту сферу деятельности, на совещании отсутствовал. «Кружок с крестиком поставить уже сколько обещает! Где он его возьмет? Сам пусть нарисует!» - распорядился Златогорский.

«Кружок с крестиком и табличка на эти точки - это работает же. Минимум на полгода. Чтобы до 1 сентября этот кружок стоял. У нас дислокация есть, только знаков нет. Будут знаки - будут и ГАИ, и полиция», - рассудил мэр Кузнецка.

В администрации Кузнецка уточнили, что речь идет о центре города и Южном микрорайоне.

«Мэр поручил внести в дислокацию и установить в местах скопления машин, нарушающих тишину, знак «Остановка запрещена», - пояснили в пресс-службе.