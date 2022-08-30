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Общество

Новая школа в Заре сможет принять всех местных детей

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Начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев показал, где будет находиться новая школа, которую планируют возвести в Заре. Географически она расположится рядом с восемью новостройками, предназначенными для расселения граждан из аварийных домов. Пока еще на месте будущего образовательного заведения - деревья да бурьян.

«На сегодняшний день у нас есть проект, заключение экспертизы. Школа имеет сложную форму - это двух-трехэтажное здание (переменной этажности), общая площадь - 22 000 кв. м. Она рассчитана на 1 100 учебных мест», - сообщил Вадим Астафьев.

Школа будет состоять из отдельных блоков. Один предназначен для начального звена, два других - для средних и старших классов.

«Актовый зал - на 695 мест, там предусмотрены все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья», - пояснил Вадим Астафьев.

«У нас большая площадь самой территории - более 3 гектаров. На территории будут многофункциональные площадки, футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, волейбольная, тренажерная зона, большой спортивный зал в здании школы», - рассказала начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

В Заре проживает 1 114 детей, поэтому проектная мощность нового учебного заведения позволит принять всех местных ребят. Но пока они распределены между вторым корпусом школы № 52, который и так перегружен, и другими городскими образовательными организациями.

«На эту школу будет потрачено из федерального бюджета 95% общей суммы, 3% - региональный бюджет и 2% - муниципальный. Общая стоимость на сегодняшний момент - 1 миллиард 247 миллионов», - отметила Алла Маркова.

К строительству новой школы в Заре планируют приступить в следующем году, и уже 1 сентября 2024-го там обещают провести первую торжественную линейку. А пока в районе по просьбам жителей вдоль дороги кладут тротуар, чтобы максимально обезопасить путь ребят к знаниям.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

А директор новой школы тот же?

Гость||

Расположенными с 8 новостройками для переселенцев из аварийного жилья. Это там где новые не аварийные крупно щелевые домишки местничковая власть построила? Смотри как размахивает заключение экспертизы. У новых крупно щелевых домишков тоже походу экспертизы были?


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