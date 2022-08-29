В торговые центры Пензенской области возвращаются «входные фильтры»

29.08.2022 | 12:12

Посетителям торговых центров Каменского района теперь будут замерять температуру на входе. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Необходимость исполнять один из пунктов постановления губернатора о введении режима повышенной готовности появилась из-за распространения коронавирусной инфекции.

Поэтому руководителям торговых, развлекательных и торгово-развлекательных предприятий рекомендовали использовать так называемые входные фильтры, а лиц с повышенной температурой тела не пропускать внутрь.

Ранее в области уже применяли такую противоэпидемическую меру. С 1 октября 2021 года администрации всех ТЦ Пензенской области обязали измерять температуру посетителей.

Весной, когда инфекция пошла на спад, от «входных фильтров» отказались.

В настоящий момент в регионе растет суточное число заразившихся коронавирусом. Так, 28 августа зарегистрировали 334 новых случаев инфекции.