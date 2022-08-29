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Общество

В торговые центры Пензенской области возвращаются «входные фильтры»

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Посетителям торговых центров Каменского района теперь будут замерять температуру на входе. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Необходимость исполнять один из пунктов постановления губернатора о введении режима повышенной готовности появилась из-за распространения коронавирусной инфекции.

Поэтому руководителям торговых, развлекательных и торгово-развлекательных предприятий рекомендовали использовать так называемые входные фильтры, а лиц с повышенной температурой тела не пропускать внутрь.

Ранее в области уже применяли такую противоэпидемическую меру. С 1 октября 2021 года администрации всех ТЦ Пензенской области обязали измерять температуру посетителей.

Весной, когда инфекция пошла на спад, от «входных фильтров» отказались.

В настоящий момент в регионе растет суточное число заразившихся коронавирусом. Так, 28 августа зарегистрировали 334 новых случаев инфекции.

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Гость||

Ждём, ждём в Пензе. И скорей бы ещё платный вход ввели.

Гость||

Платный вход введут по просьбам электората на входе для голосования в сентябре, чтоб обеспечить 100% явку и 99% за брежнева

Гость||

Да вводите скорее и так туда не кто не ходит, ещё тряпки на морду заставьте натянуть и вообще пустые будут эти ТЦ!!!! Ахахахха

Гость||

Опять со страшной силой чудить начинают, хехе

Гость||

А мы вот все ждем, когда стоимость проезда по 98 рублей за поездку сделают. Мы всей губернией за это голосовали, и все никак.

Гость||

Пятая колонна во власти работает, возбуждает недовольство своими антинародными дейсвиями.

Гость||

Можно подумать есть толк от этих китайских измерителей! Как и в школах, такая же фигня - показывает 33 градуса, пациент скорее жив, чем мёртв! Показуха ненужная!

Гость||

Весной 2022 болели короной.Т-ра 38 гр.

На входе в маг."Атак" (Кулакова-Пушкина) т-ра ВСЕГДА была 36,4.

У всех!

Гость||

С такой температурой зачем по магазинам шастать???

Гость||

Такая ерунду эти термометры китайские. Мне один раз намерили 29 градусов. Женщина, которая мерила, сама удивилась и мне показала. В школе просто тычат ими лишь бы сделать вид, что что-то делается . Причём все всё понимают, но упорно продолжают заниматься ерундой.

Имя: Гость
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