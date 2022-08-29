В торговые центры Пензенской области возвращаются «входные фильтры»

Посетителям торговых центров Каменского района теперь будут замерять температуру на входе. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.
Необходимость исполнять один из пунктов постановления губернатора о введении режима повышенной готовности появилась из-за распространения коронавирусной инфекции.
Поэтому руководителям торговых, развлекательных и торгово-развлекательных предприятий рекомендовали использовать так называемые входные фильтры, а лиц с повышенной температурой тела не пропускать внутрь.
Ранее в области уже применяли такую противоэпидемическую меру. С 1 октября 2021 года администрации всех ТЦ Пензенской области обязали измерять температуру посетителей.
Весной, когда инфекция пошла на спад, от «входных фильтров» отказались.
В настоящий момент в регионе растет суточное число заразившихся коронавирусом. Так, 28 августа зарегистрировали 334 новых случаев инфекции.
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