Пензенцы заметили, что Старая Сура превратилась в зловонное болото

29.08.2022 | 09:53

Житель областного заметил, что из водохранилища нет оттока в русло Старой Суры. О своих наблюдениях он рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ».

По его словам, Старая Сура превратилась в зловонное болото. Причиной является в том числе отсутствие оттока из водохранилища.

На обращение горожанина ответили в филиале «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

«Сброс воды из водохранилища в старое русло реки Суры происходит постоянно в диапазоне от 2,0 до 6,0 куб. м/сек. На 8:00 29 августа 2022 года сброс воды в старое русло из водохранилища составляет 4,6 куб. м/сек», - объяснили пензенцу.

Активисты давно подмечают, что состояние Старой Суры и ручья Прокоп не лучшее. Водоемы нуждаются в расчистке и создании приемлемых экологических условий.