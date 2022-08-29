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Общество

Пензенцы заметили, что Старая Сура превратилась в зловонное болото

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Житель областного заметил, что из водохранилища нет оттока в русло Старой Суры. О своих наблюдениях он рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ».

По его словам, Старая Сура превратилась в зловонное болото. Причиной является в том числе отсутствие оттока из водохранилища.

На обращение горожанина ответили в филиале «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

«Сброс воды из водохранилища в старое русло реки Суры происходит постоянно в диапазоне от 2,0 до 6,0 куб. м/сек. На 8:00 29 августа 2022 года сброс воды в старое русло из водохранилища составляет 4,6 куб. м/сек», - объяснили пензенцу.

Активисты давно подмечают, что состояние Старой Суры и ручья Прокоп не лучшее. Водоемы нуждаются в расчистке и создании приемлемых экологических условий.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старая Сура превратилась в зловонное болото.
И не только старая. И не только Сура.

Гость||

Вся Пенза - зловонное болото и вся в говне.

Гость||

Сегодня на все Арбеково воняло какой то канализацией, но специалисты как обычно скажут, что ничего не обнаружили и все в норме.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня на все Арбеково воняло какой то канализацией, но специалисты как обычно скажут, что ничего не обнаружили и все в норме.
Ты что не привык еще там чтоле?

Гость||

да весь город жоповозок и говна от жоп и технических стоков

Гость||

Едьте в Саратов и пасматритя

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сброс воды из водохранилища в старое русло реки Суры происходит постоянно в диапазоне от 2,0 до 6,0 куб. м/сек. На 8:00 29 августа 2022 года сброс воды в старое русло из водохранилища составляет 4,6 куб. м/сек», - объяснили пензенцу.
Ответ в духе местных чиновников, что-то вроде делают, но результатов нет и далеки от желаемого

Гость||

У Старой Суры русло маленькое, а сброс сточных вод много, по всему руслу.

Гость||

Лет 40-50 назад там была тихая удачливая рыбалка на поплавочную удочку...

Всё это просрали.

Имя: Гость
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