В Пензе активист обеспокоен будущим Старой Суры и ручья Прокоп

03.12.2020 | 20:51

Юрий Владимирович хорошо знает районы ГПЗ, Маяка, Маньчжурии. Он давно наблюдает за состоянием Старой Суры, ручья Прокоп и оптимистичных выводов не делает.

«Сейчас вода упала примерно на 30 миллиметров. Ручья нет под мостом у «пианинки» - там сейчас земля одна, - и под мостом у школы № 43. Рыба не проходит. Одна грязь», - рассказал мужчина.

Он вспомнил, что как-то слышал о программе по расчистке рек и прудов, но говорил чиновник об объектах в районах области.

Такой роет действительно есть. К примеру, в 2019 году освободили от мусора, грязи, зарослей 6 километров русел, улучшили экологические условия. Затратили почти 9 миллионов рублей.

«Расчистка ложа пруда на реке Труев в Кузнецком районе возле санатория «Надежда»: работы выполнены досрочно, объект принят. Второе направление - расчистка реки Колышлей в деревне Карауловке до села Сущев Колышлейского района, протяженность - 1,1 километра», - сообщал замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Иванов.

«Министр обещал реанимировать речки. Хоть бы прошел по Прокопу и посмотрел, в каком состоянии. А то где-то в районах будут делать, а здесь нет ничего. Это центр города, люди летом отдыхают», - отметил Юрий Владимирович.

Он прекрасно помнит, какими полноводными были и Прокоп, и Старая Сура - разливались так, что улицы затапливало.

Но, как узнали журналисты «Службы 11», в 2021 году расчищать собираются водоемы в Бессоновском районе, Белинском, а в Пензе на очереди - пруд у больницы имени Г. А. Захарьина.