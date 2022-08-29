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Общество

Оценена привлекательность рынка труда в Пензенской области

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Эксперты оценили привлекательность рынка труда в Пензенской области. Из 100 возможных баллов регион набрал 62,2.

Такие результаты обнародовали специалисты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по рынку труда, Сурский край занял в нем 34-е место.

В основу положены данные за 2021 год.

При расчетах были проанализированы восемь показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость, емкость рынка. Рейтинг дает возможность оценить привлекательность региона для трудоустройства.

Эксперты отметили, что за год Пензенская область улучшила свои позиции. В 2020-м регион набрал 60 баллов.

Наиболее привлекательным рынок труда является в Москве и Санкт-Петербурге. Эти города заняли 1-е и 2-е места, получив 97,2 и 96,5 балла соответственно.

На последних строчках рейтинга - Республика Тыва и Ингушетия. Регионам выставили 8,6 и 7,1 балла соответственно. Там наблюдается высокий уровень безработницы и низкий - зарплат.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

В ПЕНЗЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ В ОСНОВНОМ БЕЗ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК И ЗА НИЩЕНСКУЮ ЗАРПЛАТУ !!!

Гость||

Гость писал(a):

В ПЕНЗЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ В ОСНОВНОМ БЕЗ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК И ЗА НИЩЕНСКУЮ ЗАРПЛАТУ !!!
Сейчас погоди, помогу тебе кукарекать:

КУКА! КУКККАААААА!!! КУКАРЕКУУУУУУУУ! КУКАРЕКУУУУУУУУ!!!!

Гость||

Насколько я вижу по публикациям на этом ресурсе, люди работают за еду, у нас проводятся сборища по обмену поношеных вещей на такие же поношеные, у родителей нет достаточно денег собрать детей в школу. А если еще и отменить ежемесячные выплаты на детей, будет вообще крах.

Гость||

Зато многоэтажки строятся, квартиры скуплены, администрация организует очередные платные парковки, в магазинах все полки заполнены. Все нормально!

Гость||

Самое главное как сказал наш Президент: ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ!

Гость||

Гость писал(a):

Насколько я вижу по публикациям на этом ресурсе, люди работают за еду, у нас проводятся сборища по обмену поношеных вещей на такие же поношеные, у родителей нет достаточно денег собрать детей в школу. А если еще и отменить ежемесячные выплаты на детей, будет вообще крах.
Забыл еще подметить, что при этом средства региона направляют на помощь бешенцам.

Имя: Гость
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