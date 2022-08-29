Оценена привлекательность рынка труда в Пензенской области

29.08.2022 | 11:21

Эксперты оценили привлекательность рынка труда в Пензенской области. Из 100 возможных баллов регион набрал 62,2.

Такие результаты обнародовали специалисты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по рынку труда, Сурский край занял в нем 34-е место.

В основу положены данные за 2021 год.

При расчетах были проанализированы восемь показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость, емкость рынка. Рейтинг дает возможность оценить привлекательность региона для трудоустройства.

Эксперты отметили, что за год Пензенская область улучшила свои позиции. В 2020-м регион набрал 60 баллов.

Наиболее привлекательным рынок труда является в Москве и Санкт-Петербурге. Эти города заняли 1-е и 2-е места, получив 97,2 и 96,5 балла соответственно.

На последних строчках рейтинга - Республика Тыва и Ингушетия. Регионам выставили 8,6 и 7,1 балла соответственно. Там наблюдается высокий уровень безработницы и низкий - зарплат.