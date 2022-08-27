В Пензенской области подтверждено 267 новых случаев COVID-19

27.08.2022 | 12:31

В субботу, 27 августа, региональный оперштаб сообщил о 267 новых случаях COVID-19 за минувшие сутки.

174 заболевших проживают в Пензе, по 16 - в Пензенском и Шемышейском районах, 15 - в Бессоновском, 12 - в Кузнецком районе.

По 6 случаев зарегистрировано в ЗАТО Заречный, в Мокшанском и Сердобском районах, 3 - в Нижнеломовском, по 2 - в Бековском, Белинском, Земетчинском и Спасском, по 1 - в Городищенском, Каменском, Колышлейском, Сосновоборском и Тамалинском районах.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в регионе достигло 193 005.

За это время зарегистрировано 183 469 случаев выздоровления, 92 из которых - 26 августа. Скончались 6 032 пациента, в том числе 1 - за минувший день.