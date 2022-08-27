В области пожарную безопасность в лесах поставили на особый контроль

27.08.2022 | 10:55

В Пензенской области обеспечение пожарной безопасности в лесах поставлено на особый контроль.

Как пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, это связано с нарастанием пожарной опасности по условиям погоды до высокой и чрезвычайной (IV-V класс).

В четверг, 25 августа, министр Ришат Алтынбаев посетил Ахунско-Ленинское лесничество. В первую очередь он уделил внимание противопожарной безопасности.

«На данный момент в регионе созданы минерализованные полосы общей протяженностью 8 766 км, за ними выполняется уход», - уточнили в пресс-службе минлесхоза.

Глава министерства поручил усилить контроль за соблюдением условий особого противопожарного режима, пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

В августе в области отмечен рост числа возгораний сухой травы и мусора. Усилен противопожарный мониторинг, увеличено количество патрулей в лесах. Из-за погодных условий даже пришлось перенести место проведения фестиваля «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций».