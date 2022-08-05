В Пензенской области прогнозируют IV класс пожарной опасности

05.08.2022 | 15:25

С 6 по 12 августа в Пензенской области местами ожидается IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр.

В субботу, 6 августа, ночью термометр будет показывать от +13 до +18 ºС, днем - от +27 до +32 ºС.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

«Не разводите костер в лесу или на торфянике. Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями», - напомнили в пресс-службе ведомства правила безопасности.

Также не следует заезжать в лес на авто- и мототранспорте: искры из глушителя могут вызвать пожар.