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Общество

В микрорайоне Заря начали чистить дно Земляничного пруда

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Не всякие грабли можно найти в свободной продаже, особенно усиленный самодельный инструмент, какой будут использовать в работе водолазы. Они приехали в микрорайон Заря, чтобы очистить дно Земляничного пруда.

«Сначала мы вынем все большие предметы, которые лежат на грунте. Работать будем в полной темноте, на ощупь. Вынем все железки, бревна, весь мусор, а потом уже стекляшки и гвозди», - рассказал водолаз Александр Мартынов.

Трудиться на глубине - задача не из легких даже для крепких мужчин. Тяжело физически. Водолаз погружается, через несколько минут появляется на поверхности и показывает свой улов.

Помимо водолазов, в зоне отдыха наводят порядок местные активисты, представители экологического движения «Зеленая волна», регионального отделения Русского географического общества.

«Перечень работ традиционный: собрать мусор по округе, убрать прибрежную территорию, извлечь из водоема водоросли, которые мешают размножаться рыбе, отнимают кислород и мешают отдыхающим», - сообщил председатель регионального отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

Попытка не пытка, решила Евгения Пискунова и взяла в руки «кошку». С металлическим крюком и привязанной к нему веревкой пензячка справилась быстро.

«Трава собирается на все три крючка «кошки» по мере продвижения», - объяснила участница экологической акции.

Идейный вдохновитель субботника - Виктор Небога. Он живет неподалеку и старается оберегать пруд.

«Вода чистая до такой степени, что, если мы сейчас подойдем к воде, увидим на два метра дно. А зимой на Крещение, когда бросаешь 10-рублевую монету, ее видно орлом и решкой на полтора метра. Вода - взяты анализы! - минеральная, чистая», - сообщил активист.

Экологическую акцию на окраине Пензы провели в седьмой раз. Водоем и территорию вокруг него расчищают всегда в конце лета.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они приехали в микрорайон Заря, чтобы очистить дно Земляничного пруда.
Да? А я думал фильм о гетто решили снять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - сообщил председатель регионального отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.
А когда он вернёт фонтан в так называемый сквер «45-й Меридиан» он случайно не сообщил?

Имя: Гость
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