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Общество

Старый корпус школы № 65/23 в Пензе остается востребованным

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Вопрос о судьбе второго корпуса школы № 65/23 на улице Водопьянова рассматривался на сессии Пензенской городской думы. Здание много лет стоит законсервированным.

Начальник управления образования города Алла Маркова дала пояснения.

«Это здание 1909 года постройки на 110 мест, площадь 1,3 га. Там деревянные перекрытия. Большой поток воды идет в стену учреждения, что ведет к разрушению и образованию грибка. Школа предпринимала усилия по подъему асфальтового покрытия, примыкающего к стене, но это ситуацию не спасло», - сообщила она.

Начальник управления образования добавила, что в школе был проведен ремонт туалетов и кабинетов.

«Отказа от этого учреждения у нас ни в коем случае нет, так как ближайшая застройка говорит, что оно нам нужно», - заверила депутатов чиновница.

По словам Марковой, полную оценку могут дать специалисты, которые проведут расчет с учетом требований норм СанПиН и дадут заключение.

«После этого мы вместе с управлением капитального строительства и администрацией города примем совместное решение», - пообещала она.

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Гость||

Туалет как в 76?

Гость||

Гость писал(a):

Туалет как в 76?
Как до революции 1915 года

Имя: Гость
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