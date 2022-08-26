Росгвардейцы проверят на безопасность все школы и детсады области

26.08.2022 | 19:30

В учебном заведении № 78 решили выяснить что будет, если нажать тревожную кнопку в школе. В преддверии 1 Сентября Росгвардия инспектирует готовность образовательных объектов региона к новому учебному году.

«Особое внимание уделяется обеспечению надежности охранного оборудования, качеству функционирования систем охраны объектов, а также подготовке дежурного персонала учебных заведений к реагированию на возникновение чрезвычайной ситуации», - сообщил сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области Артем Детков.

«Мы прибываем на вызов, пресекаем правонарушения, проверяем территорию образовательного учреждения, если требуется эвакуация - принимаем активное участие», - пояснил сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области Владислав Ларин.

«Школа полностью укомплектована всеми техническими средствами защиты, имеется огражденный периметр школы, есть пост охраны. ЧОП охраняет», - рассказал директор школы № 78 г. Пензы Юрий Каленов.

Установлено около 30 камер - просматривается здание внутри и за его пределами на огороженной территории.

Сотрудники Росгвардии входят в состав межведомственной комиссии. Инспектировать будут все школы и детсады области.