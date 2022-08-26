Подсветка стелы «Город трудовой доблести» была временной

26.08.2022 | 10:41

Пензенцам объяснили, куда делось освещение стелы «Город трудовой доблести», которую установили в сквере «40 лет Победы».

Ранее горожанин в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что монумент не подсвечивают уже более двух недель.

«Недолго музыка играла», - резюмировал он.

На его пост ответил представитель администрации Пензы. Выяснилось, что освещение стелы было временным.

«По благоустройству сквера «40 лет Победы» уже выполнены работы первого этапа. Изначально выполнение всего комплекса работ было запланировано провести в два этапа. Следуя этому плану, вопросы организации электроснабжения стелы и подключения видеокамер будут решаться именно на втором этапе строительства», - рассказали горожанам.

В мэрии пояснили, что временное электроснабжение было необходимо специалистам, чтобы выполнить работы первого этапа строительства.

До конца 2022 года должны разработать проектно-сметную документацию на второй этап. Как только определятся с источниками финансирования проекта, назовут сроки, когда строительство будет завершено.

«Ориентировочно - в 2023 году», - указал представитель мэрии.