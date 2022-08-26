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Общество

Подсветка стелы «Город трудовой доблести» была временной

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Пензенцам объяснили, куда делось освещение стелы «Город трудовой доблести», которую установили в сквере «40 лет Победы».

Ранее горожанин в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что монумент не подсвечивают уже более двух недель.

«Недолго музыка играла», - резюмировал он.

На его пост ответил представитель администрации Пензы. Выяснилось, что освещение стелы было временным.

«По благоустройству сквера «40 лет Победы» уже выполнены работы первого этапа. Изначально выполнение всего комплекса работ было запланировано провести в два этапа. Следуя этому плану, вопросы организации электроснабжения стелы и подключения видеокамер будут решаться именно на втором этапе строительства», - рассказали горожанам.

В мэрии пояснили, что временное электроснабжение было необходимо специалистам, чтобы выполнить работы первого этапа строительства.

До конца 2022 года должны разработать проектно-сметную документацию на второй этап. Как только определятся с источниками финансирования проекта, назовут сроки, когда строительство будет завершено.

«Ориентировочно - в 2023 году», - указал представитель мэрии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Бхахахахахаахаааа)))))))))))))))))

Гость||

Скоро выяснится, что и выплаты различные населению были временные, типа беспроцентного кредита, и их надо вернуть. Хотя стоп, почему беспроцентного-то..

Гость||

Ответственных за это посадить после предварительной обработки шваброй,за неуважение к Вооружённым силам.

Гость||

а кому она всралась?

Гость||

Гость писал(a):

а кому она всралась?
Пенза ваша? Да никому она и не всралась.

Гость||

Гость писал(a):

а кому она всралась?

Пенза ваша? Да никому она и не всралась.

Дак и я о том же.

Гость||

Вот это поворот

Там оказывается этапы "большой стройки" , и сколько ещё этапов будет??? к концу века завершите?

Гость||

Ой позорники

Гость||

Были б просто позорники, а так это ж бесстыжее ворьё

Гость||

Отработка схемы распила «набережная»2.0

Гость||

Эта информация от 29 апреля 2022 года, и нет не одного слова про второй этап!

«Основные работы — это уборка территории от сорной растительности, подсыпка грунта, выравнивание и подсадка свежей травы, которая украсит весь этот сквер. И наиболее затратная часть — это продлить дорожки, чтобы соединить их с церковью и выходом на дорогу, где остановка общественного транспорта», — сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко. Максимальное количество работ необходимо сделать до 1 мая. В праздник Весны и Труда в этом сквере пройдут торжества по случаю Дня единых действий городов Трудовой доблести. В администрации города Пензы информируют: чтобы довести благоустройство до конца, 30 апреля здесь организуют субботник. Приглашают всех жителей микрорайона. Они будут обеспечены инвентарем и мешками для мусора. Сбор у стелы в 9.00.

Как так?

Полный текст на сайте ГТРК «Пенза»: https://russia58.tv/news/576742/

Имя: Гость
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