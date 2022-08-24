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Глас народа

Стелу «Пенза - город трудовой доблести» перестали освещать

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В Пензе стелу «Город трудовой доблести», установленную в сквере «40 лет Победы», прекратили подсвечивать.

Об этом рассказал подписчик группы «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

По его словам, подсветка комплекса не работает уже две недели. «Недолго музыка играла», - прокомментировал горожанин.

Сквер «40 лет Победы» начали благоустраивать в 2021 году, готовя зону к установке стелы. Специалисты намеревались разбить газоны, обустроить тротуары. Шла речь и о появлении скамеек. Предполагалось, что новый монумент станет местом притяжения жителей областного центра и гостей города, там будут проводить мероприятия, устраивать различные экскурсии.

После преображения у пензенцев возникли замечания. В частности, горожане говорили, что благоустройство не довели до конца. Также горожане пожелали увидеть в сквере скамейки, однако выяснилось, что их установки ждать пока не стоит.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Всё что можно было на этом объекте отпилить, уже в карманах.А дальше трава не расти, внимание на других объектах

Гость||

Ну не зря же говорят, что в Пензе нет руководителя-хозяйственника, одни никчёмные чиновники

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты намеревались разбить газоны, обустроить тротуары. Шла речь и о появлении скамеек.
Ничего не сделано.

penzainform.ru писал(a):

Предполагалось, что новый монумент станет местом притяжения жителей областного центра и гостей города,
Фантазии. Дажее скамеек нет.

Гость||

Ой позорники.

Гость||

А как же: Их подвиг не забыт! Память о них вечна!

Имя: Гость
Комментарий:

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