Стелу «Пенза - город трудовой доблести» перестали освещать

24.08.2022 | 10:25

В Пензе стелу «Город трудовой доблести», установленную в сквере «40 лет Победы», прекратили подсвечивать.

Об этом рассказал подписчик группы «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

По его словам, подсветка комплекса не работает уже две недели. «Недолго музыка играла», - прокомментировал горожанин.

Сквер «40 лет Победы» начали благоустраивать в 2021 году, готовя зону к установке стелы. Специалисты намеревались разбить газоны, обустроить тротуары. Шла речь и о появлении скамеек. Предполагалось, что новый монумент станет местом притяжения жителей областного центра и гостей города, там будут проводить мероприятия, устраивать различные экскурсии.

После преображения у пензенцев возникли замечания. В частности, горожане говорили, что благоустройство не довели до конца. Также горожане пожелали увидеть в сквере скамейки, однако выяснилось, что их установки ждать пока не стоит.