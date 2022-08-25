Общество

За день 43 жителя Пензенской области госпитализированы с COVID-19

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В четверг, 25 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 254 случаях COVID-19, подтвержденных в Пензенской области за минувшие сутки. 43 пациента госпитализированы.

По заболеваемости по-прежнему лидирует Пенза - здесь зарегистрировано 168 случаев (66% общего количества). На втором месте - Бессоновский район (17 человек), на третьем - Пензенский (15).

9 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Кузнецком районе, 8 - в Пензенском, 6 - в Мокшанском, 5 - в Тамалинском.

По 4 человека заболели в Никольском, Шемышейском районах и ЗАТО Заречный, по 3 - в Камешкирском, Лопатинском и Неверкинском районах.

Единичные случаи выявлены в Земетчинском, Иссинском, Лунинском, Наровчатском и Сердобском районах.

Общее количество случаев COVID-19 с начала эпидемии в регионе достигло 192 457. За это время зарегистрировано 183 218 выздоровевших, в том числе 104 выписались за минувшие сутки. Скончалось в общей сложности 6 030 пациентов с коронавирусом, в том числе 3 - за прошлый день.

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Гость||

ох как хочется прибавки!!!!!!!

Гость||

ох, как хочется прививки!!!!!!!

Гость||

Прививки?!! Вакцины от глупости НЕТ!!!!

Гость||

Платить не будут за ковид

Имя: Гость
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