Общество

В Заречном забор со свадебными замками превратят в арт-объект

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В Заречном решили превратить в арт-объект забор, на который новобрачные вешают замки. Работы проведут в рамках реконструкции зоны отдыха «Солнечная» (в перечне работ также значится замена покрытия на центральной пешеходной зоне, скамеек и ограждений на мосту через пруд).

В среду, 24 августа, там прошло выездное заседание с участием представителей общественности и главы города Олега Климанова.

«Обсудили один очень щепетильный вопрос. Старое ограждение с замками, которые повесили молодожены в знак долгой и счастливой жизни, еще не демонтировали. Считаю, что спилить и выбросить его будет неправильно. Пришли к решению, что забор нужно перенести в другое место - ближе к загсу, оформив его в виде арт-объекта, на который в будущем молодые продолжат вешать свои замки», - написал Климанов на личной странице во «ВКонтакте».

В качестве возможного места для размещения конструкции он назвал клумбу с елями, расположенную рядом с дворцом бракосочетания, но допустил и другие варианты: «Если есть другие предложения, прошу написать».

В комментариях зареченцы попросили привести в порядок пруд и уделить особое внимание укладке плитки.

«Не хотелось бы, чтобы было как в Пензе на Московской», - подчеркнул интернет-пользователь.

Ранее жители областного центра высказали несколько критических замечаний к обновленной центральной улице. Многие пожаловались на плитку, которой вымостили самую широкую часть улицы - центральную: она неровная, с острыми углами.

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Источник — фото vk.com/klimanov59
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