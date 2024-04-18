В Заречном автомобилистка несколько раз рискнула жизнью на встречке

Утром в четверг, 18 апреля, на улице Озерской в Заречном сложилась аварийно опасная ситуация: один из водителей проигнорировал дорожную разметку и воспользовался встречной полосой.
Запись с регистратора в Сеть выложила автомобилистка, путь которой в 7:38 преградил незадачливый нарушитель ПДД. За рулем машины оказалась женщина в возрасте.
На кадрах видно Hyundai, двигающийся вдоль двойной сплошной со стороны встречного потока. Увидев препятствие, женщина несколько секунд размышляла над тактикой поведения.
Затем, вместо того чтобы занять свою полосу или развернуться и встроиться в поток в нужном направлении, она объехала преграду по другой встречной полосе, продолжив нарушать правила.
«А дальше по своим делам поехала», - удивилась автомобилистка, опубликовавшая запись.
Не меньше удивились и пользователи, просмотревшие запись. «Опасаться таких нужно», - отметил один из комментаторов.
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