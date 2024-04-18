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Из жизни

В Заречном автомобилистка несколько раз рискнула жизнью на встречке

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Утром в четверг, 18 апреля, на улице Озерской в Заречном сложилась аварийно опасная ситуация: один из водителей проигнорировал дорожную разметку и воспользовался встречной полосой.

Запись с регистратора в Сеть выложила автомобилистка, путь которой в 7:38 преградил незадачливый нарушитель ПДД. За рулем машины оказалась женщина в возрасте.

На кадрах видно Hyundai, двигающийся вдоль двойной сплошной со стороны встречного потока. Увидев препятствие, женщина несколько секунд размышляла над тактикой поведения.

Затем, вместо того чтобы занять свою полосу или развернуться и встроиться в поток в нужном направлении, она объехала преграду по другой встречной полосе, продолжив нарушать правила.

«А дальше по своим делам поехала», - удивилась автомобилистка, опубликовавшая запись.

Не меньше удивились и пользователи, просмотревшие запись. «Опасаться таких нужно», - отметил один из комментаторов.

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Источник — видео Анастасии Елистратовой, чат «Дорожная обстановка Пензы», viber.com
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