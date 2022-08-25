На улице Пугачева завершают ремонт проезжей части

25.08.2022 | 20:14

Движение на улице Пугачева затруднено, но люди не в обиде. Когда в последний раз проводились капитальные ремонтные работы дорожного полотна, не помнят даже местные старожилы. Неоднократно латали асфальт, но это не помогало. Даже скорая отказывалась заезжать вглубь частного сектора.

«Вся разбита была, хорошая стала», - отметила горожанка.

Большая часть работ уже близится к завершению - 450 метров нового асфальтового полотна. Прораб бригады, которая трудится на этом участке, в качестве дороги не сомневается. Технология проверена временем, а значит, покрытие прослужит долго.

«Было произведено киркование старого асфальтобетонного покрытия с последующим устройством щебеночного основания и укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и верхнего», - сообщил прораб подрядной организации Алексей Степанов.

Все работы планируют завершить до конца недели.

«В настоящий момент уже укладывается верхний слой покрытия, остается выполнить работы по укреплению обочин и прибраться, восстановить благоустройство», - рассказал начальник отдела Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

В рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт данной проезжей части было выделено около 4 миллионов рублей.