На «Маяке» выявили новые нарушения на сумму более 1 млрд

25.08.2022 | 08:01

В Пензенской области зафиксированы очередные нарушения природоохранного законодательства. О новых фактах загрязнения окружающей среды сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Фабрика «Маяк» в Пензенской области продолжает отравлять реку Суру. За последние полтора года мы неоднократно выезжали с проверками в связи с массовой гибелью рыбы и жалобами жителей на загрязнение водоема ядовитыми выбросами с предприятия», - сообщила Радионова.

По ее словам, последняя проверка завершилась 27 июня, и в стоках фабрики вновь нашли опасные вещества в количествах, превышающих допустимые.

«Новый расчет размера вреда составил 1 млрд 139 млн 916 тыс. 556 рублей. А всего с учетом данных прошлых проверок «Маяк» успел навредить природе на сумму 2 млрд 581 млн 857 тыс. 250 рублей», - подсчитала глава Росприроднадзора.

Она подчеркнула, что проверки не прекратятся до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Также ведомство намерено добиться возмещения причиненного окружающей среде ущерба.

Зимой 2022 года суд обязал ОАО «Маяк» устранить нарушения требований природоохранного законодательства и в шестимесячный срок обеспечить сброс сточных вод в старицу реки Суры с соблюдением установленных нормативов.

Срок показался представителю фабрики, не отрицавшему факт загрязнения, коротким, была подана апелляция. На новом заседании он сообщил, что очистные сооружения реконструируют, заключены договоры на проектирование, а работы намерены завершить в июне 2023 года. Служители Фемиды, выслушав стороны, не изменили решение.

В результате предприятие должно обеспечить сброс сточных вод с соблюдением нормативов в срок 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу, то есть с 24 мая 2022-го.