Червяк в компоте: в Пензе школьную столовую проверит прокуратура

31.01.2025 | 16:51

Ученики пензенской школы № 11 обнаружили в компоте посторонний ингредиент и сняли его на камеру. В пятницу, 31 января, кадры с белым червяком появились в Сети.

Видео вызвало немало откликов, однако сильного возмущения не наблюдается.

Так, один из комментаторов пояснил, что это личинка фруктовой моли, которая заводится в сухофруктах и всплывает при варке компота. «В принципе, не страшно, не ядовито, но неприятно», - считает он.

«В сухофруктах червячка нашли, серьезно? Радуйтесь, что фрукты не пластмассовые. С учетом того, что компот варят в огромных баках (учащихся много), встретить такую личинку вполне естественно», - уверена другая горожанка.

Еще один участник обсуждения высказал свою точку зрения: гораздо вреднее такого компота «недопиццы, холодные слипшиеся макароны, недососиски с розовым красителем».

Однако у ряда пензенцев иное мнение: они считают компот с «мясом» недопустимым в школьной столовой.

В этот же день в Управлении образования Пензы пообещали, что сотрудники ведомства немедленно прибудут в школу и тщательно ознакомятся с работой столовой и организацией питания детей.

Также необычным «блюдом» заинтересовалась прокуратура Ленинского района. Ее сотрудники привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора и начали проверку.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова, при выявлении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства надзорное ведомство примет меры реагирования.