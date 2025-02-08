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Криминал

Житель Каменки едва не зарезал жену из ревности

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В Каменке дружеское застолье могло закончиться трагедией, если бы в дело не вмешались неравнодушные свидетели.

В полицию позвонила взволнованная горожанка и рассказала, что ее соседка спасается от разъяренного мужа, вооруженного ножом.

Полицейские прибыли по адресу и обнаружили в квартире 40-летнего мужчину. Как выяснилось, к семейной паре пришла подруга жены. Все трое выпивали и закусывали, однако вскоре мирный разговор перешел в иное русло: ревнивый муж обвинил супругу в неверности, схватил нож и замахнулся на нее.

Гостья оттолкнула хозяина в сторону и дала потенциальной жертве возможность скрыться. Испуганная женщина выбежала из квартиры и попросила соседку позвонить в полицию.

На мужчину за угрозу убийством возбуждено уголовное дело. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ревнивцу грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото областного минстроя
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