Общество

Жителей Засечного возмутила новая зебра на Шоссейной улице

Печать
Telegram

Безопасные и качественные дороги по-сельски - людей, которые нанесли разметку на Шоссейной улице и установили знаки, сложно назвать профессионалами своего дела.

Жители Засечного вынуждены пренебрегать правилами дорожного движения и пересекать проезжую часть не по переходу, а в непосредственной близости от него. Но так даже безопаснее. Дело в том, что зебру нарисовали в странном месте - в итоге он ведет от одного коллектора к другому.

Это подземный переход, шутят местные и пытаются дозвониться до администрации сельсовета, чтобы высказать свое возмущение. Однако все попытки связаться с руководством Засечного оказываются тщетными. Трубку не берут уже несколько дней подряд.

Через несколько дней дети пойдут в школу. Путь многих юных жителей села лежит как раз через этот участок дороги. Как обеспечить безопасность учащихся там, где можно провалиться в колодец или попасть под колеса, не понятно.

«Идешь по перекрестку - автомобилист сигналит. И он прав. Хоть бы по этой стороне тротуар сделали», - отметил сельчанин Сергей Булычев.

В областном центре зебру тоже наносили где хотели. На улице Замойского люди ломали голову, как перейти проезжую часть. На улице Циолковского белые полосы вели пешеходов на газон, хотя в паре метров был расположен тротуар.

Признав свои ошибки, дорожники исправили рисунки на асфальте. Жители Засечного надеются, что с художествами рядом с их домами тоже что-то сделают.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

Ну вот он наглядный показатель реального умственного развития пензенских руководителей.

Гость||

« Однако все попытки связаться с руководством Засечного оказываются тщетными. Трубку не берут уже несколько дней подряд.»

Вот дармоеды! Даже на работу не ходят! Мерзавцы! В соцсетях подчинённые строчат отписки, пока руководство где-то куролесит! Разогнать всех пора!

Гость||

Ребята учатся.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте