Жителей Засечного возмутила новая зебра на Шоссейной улице

24.08.2022 | 19:25

Безопасные и качественные дороги по-сельски - людей, которые нанесли разметку на Шоссейной улице и установили знаки, сложно назвать профессионалами своего дела.

Жители Засечного вынуждены пренебрегать правилами дорожного движения и пересекать проезжую часть не по переходу, а в непосредственной близости от него. Но так даже безопаснее. Дело в том, что зебру нарисовали в странном месте - в итоге он ведет от одного коллектора к другому.

Это подземный переход, шутят местные и пытаются дозвониться до администрации сельсовета, чтобы высказать свое возмущение. Однако все попытки связаться с руководством Засечного оказываются тщетными. Трубку не берут уже несколько дней подряд.

Через несколько дней дети пойдут в школу. Путь многих юных жителей села лежит как раз через этот участок дороги. Как обеспечить безопасность учащихся там, где можно провалиться в колодец или попасть под колеса, не понятно.

«Идешь по перекрестку - автомобилист сигналит. И он прав. Хоть бы по этой стороне тротуар сделали», - отметил сельчанин Сергей Булычев.

В областном центре зебру тоже наносили где хотели. На улице Замойского люди ломали голову, как перейти проезжую часть. На улице Циолковского белые полосы вели пешеходов на газон, хотя в паре метров был расположен тротуар.

Признав свои ошибки, дорожники исправили рисунки на асфальте. Жители Засечного надеются, что с художествами рядом с их домами тоже что-то сделают.