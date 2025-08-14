В Кузнецке автомобилистка сбила пешехода на Алексеевском шоссе

14.08.2025 | 10:52

Вечером в среду, 13 августа, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительной информации, в 20:55 на Алексеевском шоссе 30-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-2114 сбила 61-летнего мужчину.

Он получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

5 августа в Кузнецке случилось смертельное ДТП: погиб 66-летний водитель автомобиля ГАЗ. На улице Хвалынской он слетел с дороги в кювет.