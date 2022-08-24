Общество

В Пензенской области стало меньше преступлений в общественных местах

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В Пензенской области число преступлений, совершенных за январь - июль 2022 года, сократилось на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2021-го - с 8 518 до 8 049. Меньше стало и не почитающих уголовный кодекс граждан: если в прошлом году их насчитывалось 4 343, то в текущем - 4 242 (снижение составило 2,3%).

На 8,3% сократилось количество пьяных преступлений - с 1 747 до 1 602. Примечательно, что они составляют 30,8% общего количества, то есть почти каждый третий криминальный проступок совершают нетрезвые люди.

На 15,6% стало меньше нарушений закона в общественных местах - с 2 335 до 1 970. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 1 338 преступлений, что на 13,5% ниже, чем в аналогичный промежуток прошлого года (1 546).

Иная картина наблюдается с уже судимыми людьми. Фигурантами почти 2/3 расследованных дел (61,3%) стали рецидивисты. Число совершенных ими преступлений возросло с 3 048 до 3 182 (на 4,4%).

За истекшие семь месяцев 67 преступлений в Пензенской области совершили иностранцы и лица без гражданства (в прошлом году - 76).

Данные предоставила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Народ в столицу на промысел подался, тут ловить нечего

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