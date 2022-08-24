В Бессоновском районе проверили документы у 35 иностранных граждан

24.08.2022 | 20:53

Рабочий процесс остановился, на объекте - никого: все ушли предъявлять свидетельства, что трудятся на территории Российской Федерации на законных основаниях.

Проверку провели сотрудники УФСБ при поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по области, а также их коллеги из регионального УМВД.

«Целью мероприятия было выявление и пресечение административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, выявление иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного режима и осуществляющих незаконную трудовую деятельность», - сообщил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

В Бессоновском районе сотрудниками правоохранительных органов проверено 35 иностранных граждан. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.