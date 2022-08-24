Общество

Пензенским родителям рассказали об идеальном режиме для школьников

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В преддверии учебного года пензенским родителям напомнили, каким должен быть режим школьников. Рекомендации опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«У ребенка, соблюдающего правильный режим, вырабатываются условные рефлексы и каждая предыдущая деятельность становится сигналом к последующей. Это помогает ему легко переключаться из одного состояния в другое. Четкий режим дня помогает правильно сбалансировать рабочую деятельность и отдых, что очень важно для растущего ребенка и его здоровья», - подчеркнули специалисты.

Идеальный режим дня школьника предусматривает пятиразовое питание: завтрак (дома с 7:30 до 8:00), горячий завтрак (в школе с 11:00 до 11:30), обед (в школе с 12:30 до 13:00 или дома с 14:00 до 14:30), полдник (16:30-17:00) и ужин (19:00-19:30).

Обозначены и примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4-х классах - 10-10,5 часа, в 5-7-х - 10,5 часа, в 6-9-х - 9-9,5 часа, в 10-11-х - 8-9 часов. На время экзаменов, перед контрольными работами и при напряженной умственной деятельности продолжительность сна рекомендовано увеличивать на 1 час.

Детям, которые испытывают проблемы с засыпанием, советуют:

- ложиться и вставать в одно и то же время;

- ограничивать эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов) после 19:00;

- сформировать вечерний ритуал, включив в него душ или ванну, прогулку, чтение.

«Кровать у ребенка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Особое внимание советуют уделить физической активности и прогулкам на свежем воздухе. Эти занятия должны занимать 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа - у старшеклассников.

Отдельно вынесены рекомендации по организации рабочего места школьника и по использованию электронных досок в обучении.

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взгляда на экране, не должна превышать 20 минут для 1-2-х классов, 25 минут - для 3-4-х, 30 - для 5-9-х и 35 - для 10-11-х.

В начальной школе компьютеры могут использоваться на 1 уроке в день, в средней - на 2, в старшей - на 3.

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По факту - фиксация взгляда в девайс раз в 5 больше. Знакомый работающий тренер говорил о слабости здоровья молодого поколения

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