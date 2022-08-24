Общество

Пензенские школы в День знаний проверят с собаками

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1 Сентября школы, колледжи и вузы региона должны быть под надежной охраной. Что делается для обеспечения безопасности в образовательных организациях как в День знаний, так и в любой другой, обсудили в правительстве области.

«Должны не допустить ни малейшей террористической угрозы с учетом того, что 1 сентября 2022 года будут проводиться мероприятия на территории 1 060 образовательных объектов», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Не все школы оснащены так, как требуется. Где-то нужно установить камеры для непрерывного видеонаблюдения, в других есть сложности с системами архивирования данных, а в некоторых следует лучше освещать территорию.

Исполняющий обязанности министра образования Игорь Щеткин рассказал об изменениях в законодательстве, вступивших в силу в марте 2022-го. Они как раз касаются антитеррористической защищенности школ, детсадов и вузов.

Идет разработка паспортов безопасности с учетом новшеств. Она должна завершиться в середине сентября.

«В рамках тех задач, которые были поставлены перед министерством образования области, система работает и готова», - заявил и. о. министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

О том же рапортуют полицейские - они готовы к охране общественного порядка в День знаний.

«1 Сентября будет осуществлено обследование мест проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территорий с применением технических средств и служебных собак.

Организовано дежурство сотрудников полиции до окончания всех мероприятий в учебных заведениях. В вечернее время будут выставлены дополнительные наряды в местах массового пребывания учащихся. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрено создание резерва», - пояснил врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

Обсудили собравшиеся и меры безопасности в единый день голосования.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Дело хорошее,очень много приезжих всех мастей!

Гость||

Задержанного за дискредитацию ВС РФ бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана увезли на допрос в Москву.

Как сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь, после обысков у задержанного служебный микроавтобус с ним отправился в Главное управление МВД по Москве. По словам представителя МВД, разбирательство ведут следователи УВД по ЦАО Москвы.

«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — сказала Екатерина Гузь.

Евгений Ройзман задержан на 48 часов, сообщил адвокат экс-мэра Екатеринбурга.

В ходе обысков у Ройзмана утром 24 августа изъяли технику и документы.

К слову, минувшей весной политик был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Кроме того он выплатил еще 85 тысяч рублей за оскорбления в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а в некоторых следует лучше освещать территорию.
Собачники привыкли какать в темноте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрено создание резерва», - пояснил врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.
Огурцов брехать не будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обсудили собравшиеся и меры безопасности в единый день голосования.
Опять учителя будут предавать Россию?

Гость||

Господи, что творится? Какие собаки, вы что, реально думаете, что нашим детям что-то угрожает извне? Я думаю, если угроза и есть, то внутри детских коллективов, от детей из неблагополучных семей. Но тут собаки не помогут. К сожалению.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обсудили собравшиеся и меры безопасности в единый день голосования.
О.ДА! Училки готовы, у них уже тактика наработана.

Гость||

Внутренние новости пошли такие — то кого взорвут, то кого обыщут и закроют. Нехорошие новости, не летние, не способствующие ни стабильности, ни правильной электоральной активности в канун предстоящих выборов, ни тем более развитию как залогу оборонительной мощи экономики в противовес западным санкциям.

Обыски и задержание Евгения Ройзмана, судя по всему, намечались давно, но откладывались и согласовывались до лучшего дня. А тут как раз шестимесячная дата необычного состояния страны, которая в сложившихся условиях как никогда требует укрепления основ и прореживания тыла.

Ройзман — один из самых неудобных для власти оппонентов, которого легче потерпеть на свободе, чем иметь в застенках, потому что в своих словах и поступках он взвешен, убедителен и не эмоционален. Даже его давний оппонент свердловский губернатор Куйвашев призвал к уважению и справедливости в отношении Ройзмана, что по нынешним временам вообще является синонимом лозунга «руки прочь!»

Конечно, у системы свои задачи и взгляды на состояние общественно-политического поля. Тем более, как по другому, но столь же важному поводу сказал президент, «все решения приняты». Однако некоторые решения, по всему видно, даются непросто, потому что не преодолевают проблемы, а усугубляют их.

Гость||

Гость писал(a):

Какие собаки, вы что, реально думаете, что нашим детям что-то угрожает извне?
Нашим детям угрожает сама школа своим пагубным и тлетворным влиянием.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрено создание резерва», - пояснил врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.
Предусмотрено создание? Это как? Т.е резерва нет, но его создание будет произведено при осложнении? Прикольно. А из кого резерв, позвольте полюбопытствовать)))

Гость||

Гость писал(a):

А из кого резерв, позвольте полюбопытствовать)))
Из участковых наверно. Их много. У них есть полицейская форма и табельное оружие. Ещё казаков подтянуть и самый смак.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.08.2022 18:36|

Гость писал(a):

А из кого резерв, позвольте полюбопытствовать)))

Из участковых наверно. Их много. У них есть полицейская форма и табельное оружие. Ещё казаков подтянуть и самый смак.

Точно, на лошадях желательно. А то вдруг кого догонять надо будет, многим пузики помешают...

Гость||

Гость писал(a):

Ройзман пал жертвой режима.
Похоже, он последний был. Остальные всем довольны.

Имя: Гость
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