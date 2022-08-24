Пензенские школы в День знаний проверят с собаками

24.08.2022 | 18:12

1 Сентября школы, колледжи и вузы региона должны быть под надежной охраной. Что делается для обеспечения безопасности в образовательных организациях как в День знаний, так и в любой другой, обсудили в правительстве области.

«Должны не допустить ни малейшей террористической угрозы с учетом того, что 1 сентября 2022 года будут проводиться мероприятия на территории 1 060 образовательных объектов», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Не все школы оснащены так, как требуется. Где-то нужно установить камеры для непрерывного видеонаблюдения, в других есть сложности с системами архивирования данных, а в некоторых следует лучше освещать территорию.

Исполняющий обязанности министра образования Игорь Щеткин рассказал об изменениях в законодательстве, вступивших в силу в марте 2022-го. Они как раз касаются антитеррористической защищенности школ, детсадов и вузов.

Идет разработка паспортов безопасности с учетом новшеств. Она должна завершиться в середине сентября.

«В рамках тех задач, которые были поставлены перед министерством образования области, система работает и готова», - заявил и. о. министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

О том же рапортуют полицейские - они готовы к охране общественного порядка в День знаний.

«1 Сентября будет осуществлено обследование мест проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территорий с применением технических средств и служебных собак.

Организовано дежурство сотрудников полиции до окончания всех мероприятий в учебных заведениях. В вечернее время будут выставлены дополнительные наряды в местах массового пребывания учащихся. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрено создание резерва», - пояснил врио начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

Обсудили собравшиеся и меры безопасности в единый день голосования.