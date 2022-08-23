Общество

Юные пензенцы сняли фильм о судьбе советской женщины

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Сцена со свежеиспеченным хлебом больше всего запомнилась актерам во время работы над короткометражным художественным фильмом «Судьба матери. Оборванные нити». Роли сыграли ученики Пензенской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей.

«Хлеб мы разрезали всем, он был свежий очень, запивали молоком, все довольны», - рассказали ребята.

«В основе этого фильма - реальная история, судьба русской советской женщины Степановой Епистинии Федоровны, потерявшей на войнах девятерых сыновей. Фильм, на мой взгляд, получился очень сильным, эмоциональным», - отметила сценарист и режиссер фильма Наталья Леснова.

Работу отметило и жюри Международных детских инклюзивных творческих игр. В них участвуют более тысячи человек из разных регионов. Картина «Судьба матери. Оборванные нити» вошла в финал. Вместе с ней в числе лучших оказались пантомимы «Кинотеатр» и «Конфета», которые также исполнили воспитанники школы-интерната для глухих.

В финал вошел также мультфильм «Репка», созданный учениками средней школы № 30. Теперь все юные авторы без ограниченных возможностей таланта отправятся в Ижевск, где будут названы имена победителей II Международных детских инклюзивных творческих игр.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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