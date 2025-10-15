В Заре жителям обустроили пешеходную тропу до школы

15.10.2025 | 21:35

В Заре обустроили пешеходную тропу от частного сектора на Большой Брусничной до дороги на улице Героя России Сергеева. Теперь жителям будет проще добираться до школы и других объектов.

Сделать безопасный путь люди просили на встрече с главой Пензы Олегом Денисовым. Вместе с другими обращениями вопрос был поставлен на контроль, рассказали в городской администрации.

Дорожку благоустроили силами МБУ «Пензавтодор».

«Также 15 октября по просьбе жителей многоквартирных домов была организовала акция по высадке деревьев. Так, вдоль улицы Мясникова появилось 20 лип», - добавили в мэрии.

Кроме того, напротив дома на Мясникова, 3, убрали строительный мусор и спилили аварийные деревья.