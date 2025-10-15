Из жизни

В Заре жителям обустроили пешеходную тропу до школы

Печать
Telegram

В Заре обустроили пешеходную тропу от частного сектора на Большой Брусничной до дороги на улице Героя России Сергеева. Теперь жителям будет проще добираться до школы и других объектов.

Сделать безопасный путь люди просили на встрече с главой Пензы Олегом Денисовым. Вместе с другими обращениями вопрос был поставлен на контроль, рассказали в городской администрации.

В Заре жителям обустроили пешеходную тропу до школы

Дорожку благоустроили силами МБУ «Пензавтодор».

В Заре жителям обустроили пешеходную тропу до школы

«Также 15 октября по просьбе жителей многоквартирных домов была организовала акция по высадке деревьев. Так, вдоль улицы Мясникова появилось 20 лип», - добавили в мэрии.

В Заре жителям обустроили пешеходную тропу до школы

Кроме того, напротив дома на Мясникова, 3, убрали строительный мусор и спилили аварийные деревья.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото городской администрации
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети