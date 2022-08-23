В Пензе и Кузнецке отметили рост подростковой преступности

23.08.2022 | 11:32

В Пензенской области за 7 месяцев на 4,3% уменьшилось число преступлений, совершенных подростками или при их участии.

За январь-июль 2021-го зарегистрировали 93 таких деяния, а за аналогичный период 2022-го – 89.

Удельный вес подростковых преступлений в регионе составил 1,7%.

Реже стали преступать закон подростки в 14 районах области: Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Иссинском, Малосердобинском, Наровчатском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском, а также в ЗАТО Заречный.

«Рост отмечен в 10 районах области: Ленинском и Железнодорожном районах Пензы, Белинском, Земетчинском и Лунинском районах, - и в Кузнецке», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ни одного преступного деяния, совершенного несовершеннолетними, не зарегистрировано в Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Пачелмском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском районах.

В январе-июле по сравнению с тем же периодом 2021-го снизилось число фактов причинения подростками тяжкого вреда здоровью (с 5 до 3), краж (с 55 до 38), мошенничества (с 4 до 3).

Уменьшилось и число юных жителей региона, стоящих на учете в ПДН, - с 27 до 16.