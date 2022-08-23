В Ахунах изменят схему дорожного движения

На участке от Ягодной улицы до Лесозащитной по четной стороне в Ахунах появится новая пешеходная зона. Ее обозначат знаками.
Управление ЖКХ Пензы установит их на пересечении улиц Мичурина и Ягодной.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, тротуар должны обустроить к октябрю. Им будет удобно пользоваться ученикам школы № 19. Дорога может стать альтернативным путем к образовательному учреждению.
Ранее в школе сформировали второй и пятый класс из детей, эвакуированных из Донбасса. Всего сюда поступило около 90 беженцев.
Учреждение располагается рядом с санаторием имени В. Володарского, где обустроен пункт временного пребывания.
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Там-то кто живет? На Бакунина, около 14-го лицея, тоже устроили "пешеходную зону" под окнами кого надо, чтобы автотранспорт не беспокоил.