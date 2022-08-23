В Ахунах изменят схему дорожного движения

23.08.2022 | 16:35

На участке от Ягодной улицы до Лесозащитной по четной стороне в Ахунах появится новая пешеходная зона. Ее обозначат знаками.

Управление ЖКХ Пензы установит их на пересечении улиц Мичурина и Ягодной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, тротуар должны обустроить к октябрю. Им будет удобно пользоваться ученикам школы № 19. Дорога может стать альтернативным путем к образовательному учреждению.

Ранее в школе сформировали второй и пятый класс из детей, эвакуированных из Донбасса. Всего сюда поступило около 90 беженцев.

Учреждение располагается рядом с санаторием имени В. Володарского, где обустроен пункт временного пребывания.