Общество

В Ахунах изменят схему дорожного движения

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На участке от Ягодной улицы до Лесозащитной по четной стороне в Ахунах появится новая пешеходная зона. Ее обозначат знаками.

Управление ЖКХ Пензы установит их на пересечении улиц Мичурина и Ягодной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, тротуар должны обустроить к октябрю. Им будет удобно пользоваться ученикам школы № 19. Дорога может стать альтернативным путем к образовательному учреждению.

Ранее в школе сформировали второй и пятый класс из детей, эвакуированных из Донбасса. Всего сюда поступило около 90 беженцев.

Учреждение располагается рядом с санаторием имени В. Володарского, где обустроен пункт временного пребывания.

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Гость||

Там-то кто живет? На Бакунина, около 14-го лицея, тоже устроили "пешеходную зону" под окнами кого надо, чтобы автотранспорт не беспокоил.

Имя: Гость
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