Общество

Родители сэкономили почти 10 млрд, покупая детские коляски на Авито

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Российские родители, купившие коляски на Авито, сэкономили почти 10 млрд рублей. Специалисты отметили, что за первое полугодие число приобретенных колясок превысило показатель рождаемости в стране.

Необходимо указать, что данный товар – значительная часть трат россиян, ставших родителями.

Всего за первое полугодие на Авито заключили 656 тыс. сделок с детскими колясками (для сравнения: показатель рождаемости за тот же период в РФ – 635 тыс. человек). На приобретение их, а также запчастей и аксессуаров потрачено 4,4 млрд рублей. Аналогичные траты за весь 2021 год составили 6,3 млрд рублей, или на 12% больше совокупных продаж лидеров (колясок из Польши и Китая) на первичном рынке.

Средняя цена детской коляски на Авито в январе-июне составила 5 115 рублей. Это почти в четыре раза меньше средней потребительской цены (19 605 рублей).

Наиболее востребованными являются прогулочные коляски (19% от всех продаж), универсальные две в одной (15%) и универсальные три в одной (10%).

В разбивке по купленным на Авито брендам колясок доли распределились следующим образом: самыми популярными у пользователей платформы стали Adamex (3,3% от всех продаж), на втором месте оказались Verdi с долей в 2,6%, а на третьем – Tutis с 1,7%. Более половины колясок на платформе (53%) были проданы без указания бренда в объявлении.

«Многие семьи с новорожденными детьми полагаются на вторичный рынок в своих покупках. Главной площадкой для ресейла в России является наша платформа: так, за первое полугодие 2022 года на Авито было продано 656 тыс. колясок - больше, чем составил прирост населения за этот же период, по данным Росстата.

Многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие товары, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье весь срок эксплуатации. При бережном отношении они могут пригодиться и сэкономить бюджет пяти-шести семей.

Эти продажи крайне важны: одним людям они помогают сэкономить, другим - освободить пространство в доме и вернуть часть стоимости купленного ранее недешевого товара. При этом важно отметить, что зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость. Так, сейчас на нашей платформе бесплатно или за 1 рубль предлагают около 10 тысяч детских колясок», - рассказал руководитель категории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.

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