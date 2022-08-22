В Пензенской области спрогнозировали вспышку гриппа

22.08.2022 | 18:29

Медики Пензенской области начали активную подготовку к прививочной кампании против гриппа. Вспышку этого сезонного заболевания специалисты минздрава прогнозируют раньше, чем обычно, - уже в начале осени.

«В ближайшие дни мы ждем поступления вакцины «Ультрикс Квадри», которая придет в наш регион для вакцинации лиц группы риска. В основном это будут беременные и дети. Мы ждем поступления вакцины в количестве 49 100 доз», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Препарат распределят по медицинским учреждениям. Задача - как можно раньше сформировать коллективный иммунитет. Кроме того, продолжается ревакцинация населения от COVID-19.

«По последним методическим рекомендациям Минздрава Российской Федерации, разрешена вакцинация и от коронавируса, и от гриппа в один день - в разные участки тела», - заявила Марина Воробьева.

Что касается разговоров о проникновении в регион других штаммов, помимо омикрона, то пока информация не подтверждается. Однако не исключена возможность появления «кентавра», который широко распространен в столице и в Московской области, а также в Санкт-Петербурге.