Общество

В Пензенской области спрогнозировали вспышку гриппа

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Медики Пензенской области начали активную подготовку к прививочной кампании против гриппа. Вспышку этого сезонного заболевания специалисты минздрава прогнозируют раньше, чем обычно, - уже в начале осени.

«В ближайшие дни мы ждем поступления вакцины «Ультрикс Квадри», которая придет в наш регион для вакцинации лиц группы риска. В основном это будут беременные и дети. Мы ждем поступления вакцины в количестве 49 100 доз», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Препарат распределят по медицинским учреждениям. Задача - как можно раньше сформировать коллективный иммунитет. Кроме того, продолжается ревакцинация населения от COVID-19.

«По последним методическим рекомендациям Минздрава Российской Федерации, разрешена вакцинация и от коронавируса, и от гриппа в один день - в разные участки тела», - заявила Марина Воробьева.

Что касается разговоров о проникновении в регион других штаммов, помимо омикрона, то пока информация не подтверждается. Однако не исключена возможность появления «кентавра», который широко распространен в столице и в Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако не исключена возможность появления «кентавра»,
Нам своего дырявого кентавра хватает,до блевотины...

Гость||

Опять запугивают. На приеме врач чуть не ругалась, зачем мы верим всему этому нытью и запугиванию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы ждем поступления вакцины в количестве 49 100 доз», -
Да вы шутите?!!!

По данным статистики на 1 января 2022 года ...По официальным данным, в регионе живут 229 773 ребенка возрастной категории от 0 до 17 лет. Вы хотите на 229 тыс детей + беременных неизвестно еще сколько размазать 49 тыс доз вакцины? Это же всего процентов на 20 детского и беременного населения, а остальным что делать? А потом еще удивляемся уровню заболеваемости и смертности.

Гость||

Медики и эти 49 тысяч доз припрячут для своих, особо приближенных или особо денежных. Не исключаю, что и приторговывать будут бесплатными вакцинами. Нелегально, конечно, но вполне возможен такой подход. Ковидных доплат их лишили, а к слвденькому привыкли.

Гость||

Воробьёву гнать из Минздрава!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.08.2022 19:14|

Воробьёву гнать из Минздрава!

Ща доужинаю и пойду гнать

Гость||

Колите себе!

Имя: Гость
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