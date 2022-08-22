В Пензе содержимое кузова мусоровоза вылетело на дорогу

22.08.2022 | 19:11

Видео с вылетающими из мусоровоза отходами прислал один из пензенцев в городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Это не единственное замечание жителей в адрес водителей спецтехники, которые доставляют содержимое контейнерных площадок на Чемодановский полигон.

«У нас просьба к «Управлению благоустройства и очистки», которое занимается вывозом мусора, чтобы они восьмикубовый контейнер, в котором вывозят, накрывали пологом, чтобы не разлетался мусор. Просто есть случаи, когда разлетается. Если это будет повторяться, мы будем сообщать в ГАИ, чтобы привлекали к административной ответственности согласно КОАП», - предупредил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Также начальник городского УЖКХ призвал обратить внимание и строительных организаций на то, как они перевозят бетон.

«На подъемах и спусках бывает, что бетон вываливается. Либо они перегружают данную машину, переливают бетонную смесь, либо просто плохо у них закреплено что-то», - отметил Анатолий Синичкин.

Из-за застывшего бетона на дорогах образуются аварийно-опасные участки.

«Есть факт выявления, сообщено в ГАИ: это на улице Терновского, по пути следования в аэропорт, поворот на Шемышейку», - рассказал начальник городского ЖКХ.

Во все строительные компании, чьи бетонные машины не отличаются аккуратностью, направлено соответствующие письма-предписания.