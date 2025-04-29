Сетевое издание|18+|Четверг|1 мая 2025|14:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензе из кузова грузовика выпали бетонные блоки

Печать
Telegram

Во вторник, 29 апреля, в Пензе случился дорожный инцидент. На мосту на улице Спартаковской (Ахуны) из кузова большегруза на дорогу выпали бетонные блоки.

Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как блоки вываливаются на асфальт и от удара рассыпаются, а машина продолжает движение. Съехав с моста, грузовик поворачивает налево и исчезает из поля зрения.

Осколки засыпали всю полосу, препятствуя проезду транспорта. Вскоре их убрали работники дорожной службы.

«Жаль, что не КамАЗ с пряниками. Но хорошо, что ничья машина не пострадала», - прокомментировала автор видеозаписи.

7 февраля на улице Баумана, в районе завода «Пензмаш», из прицепа грузового автомобиля на проезжую часть скатились 3 металлические оси для вагонов с закрепленными на них колесными парами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте