В Пензе из кузова грузовика выпали бетонные блоки

29.04.2025 | 14:01

Во вторник, 29 апреля, в Пензе случился дорожный инцидент. На мосту на улице Спартаковской (Ахуны) из кузова большегруза на дорогу выпали бетонные блоки.

Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как блоки вываливаются на асфальт и от удара рассыпаются, а машина продолжает движение. Съехав с моста, грузовик поворачивает налево и исчезает из поля зрения.

Осколки засыпали всю полосу, препятствуя проезду транспорта. Вскоре их убрали работники дорожной службы.

«Жаль, что не КамАЗ с пряниками. Но хорошо, что ничья машина не пострадала», - прокомментировала автор видеозаписи.

7 февраля на улице Баумана, в районе завода «Пензмаш», из прицепа грузового автомобиля на проезжую часть скатились 3 металлические оси для вагонов с закрепленными на них колесными парами.