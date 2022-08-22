В лагере «Березка» подвели итоги юбилейных смен

22.08.2022 | 19:54

В оздоровительном лагере «Березка» в Каменском районе подвели итоги летнего отдыха. В этом году здесь организовали несколько особенных, юбилейных. смен. В 2022-м исполнилось ровно 60 лет с того момента, как учреждение распахнуло свои двери.

«По историческим данным, лагерь гораздо раньше начал свое существование - с палаточного. И только потом построили корпуса в том виде, в котором они сегодня. Мы начали собирать историю лагеря, бросили клич. Многие уже отозвались», - сообщила директор ДОЛ «Березка» Татьяна Валуева.

Этим летом в «Березке» отдохнули 617 детей из Каменского и Белинского районов, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Закрытие третьей смены, участниками которой стали спортсмены, по традиции провели в торжественной обстановке.

«Здесь мне все нравится. Лагерь просто замечательный, здесь и тренировки, и отдых сбалансированы так, чтобы спортсмен полностью восстанавливался для следующих тренировок», - рассказала отдыхающая Полина Донскова.

«Погода в начале лета не баловала нас солнцем, но август отомстил за все лето, и в эту теплую погоду вы находились в лесу. Поверьте, в городе было невозможно дышать, вам здесь было гораздо комфортнее. И я надеюсь, что эта смена, это лето, этот год запомнятся вам надолго», - отметила заместитель главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

Самые активные ребята, вожатые, воспитатели были удостоены наград и памятных подарков. Завершили церемонию закрытия музыкальными номерами.