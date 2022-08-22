Пенсионный фонд незаконно отказал пензячке в назначении выплаты

22.08.2022 | 10:31

Жительница Пензы вынуждена была обратиться в прокуратуру за защитой своих прав.

Женщина ухаживала за инвалидом I группы, не работала и имела право на компенсационную выплату.

В декабре 2020 года она подала заявление в пенсионный фонд, однако получила отказ. Решение было мотивировано тем, что пензячка состоит в реестре арбитражных управляющих и, следовательно, имеет источник дохода, тогда как по условиям назначения выплаты она должна быть неработающей.

Прокурорская проверка установила, что при рассмотрении заявления орган ПФР располагал сведениями об исключении женщины из членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих еще в ноябре 2019 года, то есть о прекращении ею трудовой деятельности.

Кроме того, при отказе не было разъяснено, что заявительница может претендовать на получение компенсационных выплат в последующем.

Пензячка воспитывает двух несовершеннолетних детей. Отказ в компенсации повлек за собой невозможность получения ею ежемесячной выплаты на детей. В итоге она длительное время не получала гарантированные государством меры социальной поддержки.

Прокуратура области внесла представление управляющему отделением ПФР по Пензенской области. После его рассмотрения было принято решение об установлении и выплате пензячке ежемесячной компенсационной выплаты как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, за время с 6 декабря 2020 года по 31 мая 2022-го.

«Кроме того, с апреля текущего года ей установлена ежемесячная выплаты в размере 11 442 рубля на каждого ребенка. Денежные средства зачислены на счет заявительницы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.