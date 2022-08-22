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Общество

Область вернулась к апрельским показателям заболеваемости COVID

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В Пензенской области за сутки зарегистрировали 250 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Подобные суточные показатели наблюдались в области в начале апреля, когда диагноз подтверждали 201-270 пациентам. К концу месяца число выявленных за 24 часа заразившихся пошло на спад.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса стала Пенза (148). Также в суточную статистику вошли Кузнецкий (16), Пензенский (15), Сердобский (12), Тамалинский (10) районы, ЗАТО Заречный (10), Земетчинский (8), Бессоновский, Никольский (по 6), Каменский, Шемышейский (по 5), Колышлейский, Лунинский, Пачелмский (по 2), Белинский, Иссинский, Неверкинский (по 1) районы.

Госпитализировано 4 пациента.

Общее число случаев инфекции в регионе составило 191 728.

За сутки медики выписали 30 человек и зарегистрировали 1 новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 183 041, умерших - 6 023, добавили в оперативном штабе.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Госпитализировано 4 пациента.
И что, это показатель? Хватит людей нервировать, весь мир уже забыл про коронавирус, сейчас другая тема на слуху. Или медики решили поддержать тематику, надеясь на то, что им доплаты возобновят? 250 случаев и только 4 человека в больничке? Сами то верите в то, что пишите?

Гость||

Вводи маски!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.08.2022 14:07|

penzainform.ru писал(a):

Госпитализировано 4 пациента.

И что, это показатель? Хватит людей нервировать, весь мир уже забыл про коронавирус, сейчас другая тема на слуху. Или медики решили поддержать тематику, надеясь на то, что им доплаты возобновят? 250 случаев и только 4 человека в больничке? Сами то верите в то, что пишите?

Это разве много на всю область, или на душу населения....???!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

умерших - 6 023, добавили в оперативном штабе.
бабы ещё нарожают

Имя: Гость
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