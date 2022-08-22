Область вернулась к апрельским показателям заболеваемости COVID

22.08.2022 | 13:28

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 250 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Подобные суточные показатели наблюдались в области в начале апреля, когда диагноз подтверждали 201-270 пациентам. К концу месяца число выявленных за 24 часа заразившихся пошло на спад.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса стала Пенза (148). Также в суточную статистику вошли Кузнецкий (16), Пензенский (15), Сердобский (12), Тамалинский (10) районы, ЗАТО Заречный (10), Земетчинский (8), Бессоновский, Никольский (по 6), Каменский, Шемышейский (по 5), Колышлейский, Лунинский, Пачелмский (по 2), Белинский, Иссинский, Неверкинский (по 1) районы.

Госпитализировано 4 пациента.

Общее число случаев инфекции в регионе составило 191 728.

За сутки медики выписали 30 человек и зарегистрировали 1 новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 183 041, умерших - 6 023, добавили в оперативном штабе.